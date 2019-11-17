Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı
Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümünde Prag meydanlarını dolduran Çek halkı 'Buradayız!' sloganlarıyla hükümetin istifasını istedi
Çekoslavakya'da 1989 yılında komünist rejimi sonlandıran Kadife Devrimi'nin 30'uncu yıl dönümünde Çek halkı yeniden meydanlara indi.
Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen son 30 yılın en kalabalık eylemlerinden birinde 250 bine yakın gösterici buluştu. Hükümetin ve Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen eylemciler, Kadife Devrimi'ne atfen "Buradayız!" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle