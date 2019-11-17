Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı
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Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı

Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümünde Prag meydanlarını dolduran Çek halkı 'Buradayız!' sloganlarıyla hükümetin istifasını istedi

17.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:34
Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı

Çekoslavakya'da 1989 yılında komünist rejimi sonlandıran Kadife Devrimi'nin 30'uncu yıl dönümünde Çek halkı yeniden meydanlara indi.


Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen son 30 yılın en kalabalık eylemlerinden birinde 250 bine yakın gösterici buluştu. Hükümetin ve Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen eylemciler, Kadife Devrimi'ne atfen "Buradayız!" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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