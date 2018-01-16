Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" Projesi

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" projesinin tanıtımı, Ulaş ilçesinde yapıldı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, okullarda eğitimle ilgili yeni projeler hazırlayacaklarını söyledi.

"Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" projesinin eğitime katkı sağlayacağını dile getiren Yılmaz, başkanlığa seçilecek öğrenciye başarı diledi.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan da Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda uygulanacak projenin, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci, öğretmen ve yönetici iş birliğinin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını aktardı.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulunda çalışan Öğretmen Abdullah Tağraf da Kadı Burhanettin'in felsefi düşüncesi ve hayatıyla ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" için başkanlık seçimine geçildi.

Üç öğrencinin aday olduğu seçimde, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysima Begüm Göçgün başkan oldu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile okul aile birliği başkanları katıldı.