KADES Uygulaması Tanıtım Broşürleri Dağıtıldı
25 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve SHM personelimiz tarafından İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen #KADES uygulamasının tanıtım broşürleri kadınlarımıza dağıtıldı.
25 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve SHM personelimiz tarafından İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen # Kades uygulamasının tanıtım broşürleri kadınlarımıza dağıtıldı. Şiddete karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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