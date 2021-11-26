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KADES Uygulaması Tanıtım Broşürleri Dağıtıldı

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KADES Uygulaması Tanıtım Broşürleri Dağıtıldı

25 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve SHM personelimiz tarafından İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen #KADES uygulamasının tanıtım broşürleri kadınlarımıza dağıtıldı.

25 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve SHM personelimiz tarafından İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen # Kades uygulamasının tanıtım broşürleri kadınlarımıza dağıtıldı. Şiddete karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.

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