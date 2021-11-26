KADES Uygulaması Tanıtım Broşürleri Dağıtıldı

25 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve SHM personelimiz tarafından İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen # Kades uygulamasının tanıtım broşürleri kadınlarımıza dağıtıldı. Şiddete karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet