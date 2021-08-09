KADES ile güvendesiniz
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KADES ile güvendesiniz

KADES ile güvendesiniz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Çerkezköy Belediye meydanında kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Çerkezköy Belediye meydanında kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Kadına şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya konulan Kadın Destek (KADES) uygulaması Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tanıtıldı. KADES uygulaması ile ilgili broşür de dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Emniyet ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı. Dağıtılan broşürde uygulamanın genel tanıtımının yanı sıra telefonlara nasıl yükleneceği de vatandaşlara aktarıldı. - TEKİRDAĞ

KADES ile güvendesiniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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