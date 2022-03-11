Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 12. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir. Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.

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