Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kaderimin Oyunu dizi çekimleri nerede, dizi seti nerede?

Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor merak edildi. Yeni dizi için, Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? Kaderimin Oyunu nerede çekildi? araştırması yapılıyor. İşte bilgiler...

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Kaderimin Oyunu Amasya'da çekiliyor. Dizinin ilk 3 bölümünün Amasya ilinde çekileceği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Amasya Valisi, Kaderimin Oyunu dizi setini ziyaret etmişti.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

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