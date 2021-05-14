Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek

Kademeli normalleşme için gözler yapılacak olan ilk Kabine toplantısına çevrilmişken, Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından, "Akşam ve hafta sonu kısıtlamaları devam edecek gibi. Ama hedef, yaz sezonunu mümkün olan en yasaksız haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler ilk Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerde, kademeli normalleşmenin nasıl olacağı konuşulurken, akşam sokak kısıtlamasının devam edeceği düşünülüyor.

EĞİTİM UZAKTAN OLACAK

Bunun yanı sıra eğitimin eylül ayına kadar uzaktan devam edeceği, esnafın ise çeşitli önlemler eşliğinde açılacağı konuşuluyor.

"YAZ HEDEFİ BELLİ"

Konuyla ilgili bir iddia da Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, sosyal medya hesabından "Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve hafta sonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.