KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
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KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz

KADEM, sosyal medya kullanıcılarının cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek adına başlattığı 'erkekler yerini bilsin' akımına "İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştı" diyerek tepki gösterdi.

07.06.2020 08:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:29

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."

KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz

NE OLMUŞTU?

Twitter'da örgütlenen bir grup vatandaş, kadınların günlük hayatta maruz kaldığı klişe sözleri eleştirmek adına ironik bir etiket oluşturdu. #erkekleryerinibilsin etiketinde, kadınların maruz kaldığı zorbalıklar dikkat çekmek amaçlı olarak erkeklere uyarlandı.

Kullanıcıların tweetlerinden bazıları şu şekilde:

-Kadındır yapar elinin kiridir

-Erkek toplum içinde kahkaha atamaz

-Kadındır hem sever hem döver

-Erkek iffetli olacak

-Erkek dediğin öyle kalabalık yerlerde bacak bacak üstüne atmayacak

KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz

Güncel Manşet

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