KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz KADEM, sosyal medya kullanıcılarının cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek adına başlattığı 'erkekler yerini bilsin' akımına "İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştı" diyerek tepki gösterdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."