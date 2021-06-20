KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI
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KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL,DHALibya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

İSTANBUL,DHA

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti. Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak, ülkede istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa'ya gönderilmiş ve 2014'ten beri Perpignan Havalimanı'nda tutuluyordu.

5 Haziran'da Fransa'dan bakım ve onarım için İstanbul'a gelen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakım ve onarıma alındı. İki haftalık süreç sonrasında bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, 17.06'da Atatürk Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalandı. 20.30'da Trablus'a inen uçağın Libya'da kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.

KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI
KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI
KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI
KADDAFİ'NİN UÇAĞI İSTANBUL'DAN AYRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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