Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular

25.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:21
Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular

SİVAS'ta 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Sevim Evci ile 16 yıldır nakil bekleyen Kıymet Şanlı (44), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'nde kadavradan alınan organlarla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

SİVAS'ta 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Sevim Evci ile 16 yıldır nakil bekleyen Kıymet Şanlı (44), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'nde kadavradan alınan organlarla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 3 ay önce açılan Organ Nakil Merkezi'nin ilk hastaları Eylül ayında kabul edildi. 10 yıldır böbrek nakil bekleyen evli ve 2 çocuk annesi Sevim Evci (42) ile 16 yıldır rahatsız olan Kıymet Şanlı'ya (44) kadavralardan alınan böbrekler nakledildi. İki hasta organların uyum sağlaması ve tedavilerinin başarılı geçmesinin ardından taburcu edildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yapılan nakiller hakkında bilgi vererek, "Bundan 3 ay önce organ nakil merkezimizi açmıştık. Eylül başında iki hastamızı aldık. Onların organ nakilleri yapıldı. Şimdi de onları taburcu ediyoruz. İki hanım kardeşimiz inşallah bundan sonra sağlıkla hayatlarına devam edecekler. Ben ameliyatlarda görev alan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra organ nakillerinin üniversitemizde başarıyla yapılacağını tespit etmiş olduk. Karaciğer nakilleri de yapılabilecek. Şu an böbrek nakilleri yapıldı. Yıllardır bekliyorlardı. Sürekli her hafta diyalize gidiyorlardı. Diyalizden kurtuldular. Bundan sonra da bakımları burada yapılacak. Böylece üniversitemiz güzel bir merkeze kavuşmuş oldu. Organ nakli bekleyen hastalarımız rahatlıkla gelebilirler. Başka üniversite de organ nakli yaptıran hastalarımız da artık o merkezlere gitmeden burada tedavilerini devam ettirebilirler" dedi.'BİZE CAN VERDİLER'Merkeze bağlı Serpincik köyünde yaşayan, 10 yıldır haftanın üç günü diyalize giden ve nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Sevim Evci (45), "Yeni böbrek nakli oldum. Allah verenden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımla aramızda bir hafta var. Nakil olduk. Çok samimiydik. 10 yıldır diyalize gidiyordum, kurtardım. İnşallah bütün hastalar da kurtulur. Çok iyi ve mutluyum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, bize can verdiler" diye konuştu.

Kent merkezinde yaşayan Kıymet Şanlı da "1 yıl tedavi gördüm.16 yıldır böbrek nakli bekliyordum. Çok mutluyum. Nakil oldum. Yeniden can aldım. Tedavi sürecim çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.


Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular
Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular
Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Tisserand Fatih Terim Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:38:34. #1.14#
title