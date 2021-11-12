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Kaçış rampası facianın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçış rampası facianın önüne geçti

Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan kamyonun sürücüsü, yol kenarındaki kaçış rampasına girerek, olası bir faciaya engel oldu.

KAYSERİ (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan kamyonun sürücüsü, yol kenarındaki kaçış rampasına girerek, olası bir faciaya engel oldu.

Edinilen bilgiye göre Malatya- Kayseri karayolu üzerinde, Darende'ye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki 44 DE 012 plakalı Mercedes marka kamyonun iddiaya göre freni patladı. Karayolunda hızla ilerleyen sürücü, bu sırada yol kenarlarında acil durumlar için yapılan kaçış rampasına girerek olası bir faciaya engel oldu. Rampaya girerek toprak yığınına çarparak duran kamyondaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet A. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda yangın ihtimaline karşılık önlem alırken, 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaçış rampası facianın önüne geçti

Kaçış rampası facianın önüne geçti

Kaçış rampası facianın önüne geçti

Kaçış rampası facianın önüne geçti

Kaçış rampası facianın önüne geçti

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