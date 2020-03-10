Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları ve Kaçış Planı 2 özeti!

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KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN ÖZETİ

Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Dave Bautista, Sylvester Stallone, Jaime King, Titus Welliver, Wes Chatham

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2018 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Miles Chapman