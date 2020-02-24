'Kaçırır mıyız' oyununun tüm geliri lösemili çocuklara bağışlanacak!

24.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:31

İki perdelik oyunu Çağatay Dörtyıldız yazarken, yönetmenliğini Cengiz Okuyucu üstlendi. İnsan kaçakçılığı yapanların ve kaçırılanların başından geçen trajikomik durumları anlatan 'Kaçırır Mıyız'ın oyununun kaçırılan Mert karakterini ise Kara Para Aşk, Peri Masalı, Aşk Bir Hayal gibi projelerle geniş bir kitleye sahip olan Emre Kızılırmakoynuyor.

"İLK TİYATROMDA

KUTSAL BİR MİSYONU GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kızılırmak, duygularını "Dizi ve sinema projelerinin temposundan dolayı bu zamana kadar bir tiyatro oyununda bir karakteri oynamak nasip olmamıştı. Birkaç deneme yapsam da ya oyunu sahneleyemeden oyun iptal oldu ya da ben vakit bulamamıştım. Bir Dileğim Var Derneği'nin kurucusu Alper Türedi ile Kara Para Aşk Dizisi çekimlerinde tanışmıştık ve bana kendi öz evladını beş yaşında lösemiden kaybetmesinin üzerine bu derneği kurduğunu ve kendisinin oyunculuk mesleğinin dışında bu misyonu üstlendiğini söylediğinde kendisine oyunculuğunun yanında hayranlığım daha da arttı. Bu sene 'Madem hem oyuncu hem de yardımseveriz. Neden Bir Dileğim Var Tiyatrosu' nu kurup hem oynayıp hem de kanserli çocukların yüzünü güldürmüyoruz' diye yola çıkarak Bir Dileğim Var Tiyatrosu' nu

kurduk ve ilk oyunumuz ''Kaçırır Mıyız?'' ortaya çıktı ve seyirciyle buluştu. Ben de ilk tiyatro oyunumu içime sinen bir oyunla ve kutsal sayabileceğim misyonu olan bir tiyatro ile gerçekleştirmiş oldum" cümleleriyle aktardı.Kızılırmak, "Oyunumuza bilet alıp gelenler keyifli vakit geçirecek, hem de hayata tutunmaya çalışan çocuklara umut olmuş olacaklar" diyerek herkesi oyunlarını izlemeye davet etti.

Kaynak: Bültenler