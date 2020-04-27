Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı! - Haber
Teknoloji, Haber

Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı!

Hafta sonunda Dünya Alien Günü kutlamaları vardı. SEGA ve Creative Assembly de bu özel güne destek vermek için Alien hayranlarını sevindiren iki güzel fırsat ile karşımıza çıktı.

27.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:27
Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı!

Hafta sonunda Dünya Alien Günü kutlamaları vardı. SEGA ve Creative Assembly de bu özel güne destek vermek için Alien hayranlarını sevindiren iki güzel fırsat ile karşımıza çıktı. Alien: Isolation sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyata satıştayken, Alien: Blackout da ücretsiz indirilebiliyor.

2018 yılında serinin Alien: Covenant ile geri dönmesi neticesinde birçok marka ortağı buna bağlı olarak her sene bir kutlama yapmaya karar vermişlerdi. Bu yıl da bir yenisi kutlandı.

Alien: Blackout ve Alien: Isolation için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

PC kullanıcısı olup da henüz Alien: Isolation oyununa sahip değilseniz, hemen Steam mağazasına koşun. Çünkü, Alien Day kapsamında kırk sekiz saatlik süre zarfında oyunda % 95 oranında bir indirimle 2.95 TL gibi 'sudan ucuz' diyebileceğimiz bir fiyata satılıyor. Alien: Isolation Collection ise % 75 oranında bir indirimle 20.75 TL'ye düşmüş durumda.

Alien: Isolation konusu

1979 yılındaki Alien filmindeki olayların on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Filmin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı olan Amanda Ripley'yi yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda ana karakterimiz Amanda, annesinin ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyordu. Bu araştırması ise bizleri, gizliliğin büyük önem arz ettiği ve sadece tek bir yaratık ile başa çıkmak zorunda olduğumuz korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içine sokuyordu.

Diğer yandan, Alien: Blackout ise Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Alien: Blackout konusu

Yaratıklar tarafından istila edilmiş olan Weyland-Yutani uzay istasyonuna geri döneceğimiz Alien: Blackout oyununun konusuna göre, yine Amanda Ripley ve beraberindeki mürettebatın başından geçenler anlatılacak. Bizleri birbirinden zorlu yedi bölümlük bir senaryo bekliyor ve bu yedi bölüm boyunca, uzay istasyonunun holografik haritasını, güvenlik kameralarını ve Motion Tracker cihazını çalıştırmaya yetecek sınırlı güç kaynağını kullanarak mürettebatımızla birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Bununla birlikte, bir takım zorlu seçimler yapmak zorunda da kalacağız. ya Weyland-Yutani uzay istasyonunun hasarlı kontrol mekanizmasına güvenecek ya da Xenomorph ile ölümcül karşılaşmalardan kaçınmak için mürettebattakilerin yaşamlarını riske atmak durumunda kalacağız. Tercihimiz ne olursa olsun, sonucu anında senaryoya etki edecek.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haber
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haber
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haber
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:29:32. #1.15#
title