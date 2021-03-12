'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu

12.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23

Ankara'da polis 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve çok miktarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Örgütün, silahları ve uyuşturucuları saklamak için seçtiği yöntem ise pes dedirtti. Dikkat çekmek istemeyen örgüt, uyuşturucu ve silahları aşevi görünümü verilen bir işletmenin alt katında sakladı. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan örgütün kumar oynattığı kişileri kendilerine borçlandırdıkları da belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

17 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 625 gram toz esrar, 2 bin 361 adet özel reçete ile satılan uyuşturucu hap, 50 adet extacy, 13 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet şarjör, çok sayıda fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

AŞEVİNİN ALT KATINI KULLANDILAR

Suç örgütünün dosyası ise hayli kabarık çıktı. Uyuşturucu ve silah ticari yapan örgütün doğu illerinden getirilen uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek için aşevi görünümü verilen işletmenin alt katında sakladıkları belirlendi.

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu

TEKELLEŞMEK İÇİN BİRÇOK OLAYA KARIŞTILAR

Polis takibine takılmamak için kiralanan araçlarla uyuşturucuları dağıtan örgüt üyelerinin bölgede tekelleşebilmek için birçok iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olayına karıştıkları tespit edildi.

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu

KUMAR OYNATTIKLARI KİŞİLERİ KENDİLERİNE BORÇLANDIRIYORLAR

Liderliğini Y.K., yöneticiliğini ise C.Y. isimli şahsın yaptığı örgütün kahvehanelerde kumar oynatıp, kumar oynayan şahısları borçlandırarak haksız kazanç sağladığı da belirlendi.

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FATİH ALTAYLIAU 34: ŞİKECİ FB NİN ÇARŞAFI VAR ORDA.
Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
MURAT SEKİL: 10 gun sonra cezaevinden cikarlar,olan devletin polisine devletin hazinesine oluyor asinki daha kimseye ilisemesinler.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
AUUUUU!: Şike de çıkmıştır orda iyi baksınlar
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:56:52. #1.14#
title