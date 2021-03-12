'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu

Ankara'da polis 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve çok miktarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Örgütün, silahları ve uyuşturucuları saklamak için seçtiği yöntem ise pes dedirtti. Dikkat çekmek istemeyen örgüt, uyuşturucu ve silahları aşevi görünümü verilen bir işletmenin alt katında sakladı. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan örgütün kumar oynattığı kişileri kendilerine borçlandırdıkları da belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

17 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 625 gram toz esrar, 2 bin 361 adet özel reçete ile satılan uyuşturucu hap, 50 adet extacy, 13 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet şarjör, çok sayıda fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

AŞEVİNİN ALT KATINI KULLANDILAR

Suç örgütünün dosyası ise hayli kabarık çıktı. Uyuşturucu ve silah ticari yapan örgütün doğu illerinden getirilen uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek için aşevi görünümü verilen işletmenin alt katında sakladıkları belirlendi.

TEKELLEŞMEK İÇİN BİRÇOK OLAYA KARIŞTILAR

Polis takibine takılmamak için kiralanan araçlarla uyuşturucuları dağıtan örgüt üyelerinin bölgede tekelleşebilmek için birçok iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olayına karıştıkları tespit edildi.

KUMAR OYNATTIKLARI KİŞİLERİ KENDİLERİNE BORÇLANDIRIYORLAR

Liderliğini Y.K., yöneticiliğini ise C.Y. isimli şahsın yaptığı örgütün kahvehanelerde kumar oynatıp, kumar oynayan şahısları borçlandırarak haksız kazanç sağladığı da belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı