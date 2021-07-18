KAÇAN KURBANLIK BELEDİYEMİZ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE YAKALANDI 17 Temmuz 2021, 21: 08

İlçemizde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana çevredekilere zor anlar yaşattı.

İlçemizde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana çevredekilere zor anlar yaşattı.

İlçemiz Karayolları mevkiinde bir fırsatını bularak sahibinden kaçan kurbanlık dana ana caddeye çıkarak orta refüjlerde koşmaya başaldı. Dananın peşinden koşan ve yakalamak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar muvaffak olamayınca Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetlerinden yardım istediler. Olay yerine gelen Belediyemiz ekipleri danaya sakinleştirici ile müdahale ettiler. Yapılan müdahalenin ardından kolaylıkla yakalanan dana sahibi Metin Çetintaş'a teslim edildi. Kurbanlığının sağ salim yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetintaş, öncelikle belediyemiz ekiplerine ve kurbanlığının yakalanmasında emek veren herkese teşekkür etti.

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İlçemizde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana çevredekilere zor anlar yaşattı.

İlçemiz Karayolları mevkiinde bir fırsatını bularak sahibinden kaçan kurbanlık dana ana caddeye çıkarak orta refüjlerde koşmaya başaldı. Dananın peşinden koşan ve yakalamak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar muvaffak olamayınca Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetlerinden yardım istediler. Olay yerine gelen Belediyemiz ekipleri danaya sakinleştirici ile müdahale ettiler. Yapılan müdahalenin ardından kolaylıkla yakalanan dana sahibi Metin Çetintaş'a teslim edildi. Kurbanlığının sağ salim yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetintaş, öncelikle belediyemiz ekiplerine ve kurbanlığının yakalanmasında emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre