Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Eker'in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olmasından dolayı yorulduğu, yavaş yavaş hareket ettiği görüldü.

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.

Kaybolan genç tıp öğrencisinin son görüntüleri kameralara yansıdı

Bayramın ikici gününün yapılan çalışmalarda ise havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker'in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görüldü. Bayramın ikinci gününde Eker'i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürerken çalışmalara ara verildi. - ANKARA

Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Derya Yanık Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Mesut Özil Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 06:11:44. #1.15#

title