Kaçak yapıyla mücadelesini sürdüren Mudanya Belediyesi, ruhsata aykırı yapılara taviz vermiyor

Çağrışan Mahallesi 531 parselde faaliyet gösteren bir işletmenin kamu alanında kalan işgali, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yıkıldı.

İmar Kanunu uyarınca mühre konu edilen ilave yapı ve kamu alanındaki işgallerin yıkımı, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Belediyenin yıkım kararıyla ilgili yapı sahibinin açmış olduğu dava, mahkemeden döndü. Mahkeme, Mudanya Belediyesi'nin yıkım kararını hukuka uygun buldu. Mudanya ilçesi sınırlarında tarım alanları, orman ve kamu arazileri üzerine yapılan kaçak bina, baraka ve konteynerlerine kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hiçbir şekilde kaçağa müsamaha göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz. İlçemiz genelinde tespit edilen kaçak yapıları bir bir ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Kamu alanlarının işgaline asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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