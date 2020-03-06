Kaçak sülük avcılarına 221 bin lira ceza
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Kaçak sülük avcılarına 221 bin lira ceza

Konya'da kaçak sülük avlarken yakalanan üç kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

06.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:39
Kaçak sülük avcılarına 221 bin lira ceza

'da kaçak sülük avlarken yakalanan üç kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.


Konya'nın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyşehir Gölü kıyısındaki Üstünler Mahallesi Sazlık mevkisinde sazlık alan içinde ticari amaçlı yasadışı sülük avlayan F.B. (32), C.K. (34) ve İ.K.'yi (37) avladığı 3 plastik bidon içerisinde bulunan sülüklerle birlikte yakaladı.


Yakalanan sülüklere Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak doğaya bırakılırken şüpheli şahıslara kişi başı 73 bin 747 liradan toplamda 221 bin 241 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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