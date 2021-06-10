Kaçak kazıda bulduğunu söylediği buğdayları İzmir'de satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Kaçak kazıda bulduğunu söylediği buğdayları İzmir'de satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kaçak kazıda bulduğunu söylediği buğdayları İzmir'de satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yaparken bulduğunu öne sürdüğü 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen buğdayları satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yaparken bulduğunu öne sürdüğü 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen buğdayları satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.I'nın (41), Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaparken bulduğu, "ata tohumu" olarak da adlandırılan yaklaşık 2 bin yıllık buğdayları satmak üzere Selçuk'a geldiğini belirledi.

Şüpheli, Pamucak mevkisinde temas kurduğu kişiye elindeki buğdayları satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Yapılan aramada ağırlığı 324,78 gram gelen, yaklaşık 18 bin buğday tanesi ele geçirildi.

Şüphelinin buğdayların her bir tanesi için 1000 dolar talep ettiği öğrenildi.

Buğdaylar, incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığıyla Ege Üniversitesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğine teslim edildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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