Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
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Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

18.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:05

Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu Amasya'da yapılan kaçak kazıda Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu.

Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

AMASYA - Amasya'da yapılan kaçak kazıda Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek il merkezine bağlı Dadı köyü kırsalında sonucu kaçak kazı yaptıklarını belirledikleri 4 şahsı yakaladı. İncelemede bir kısmı toprağa gömülü haldeki erzak küpünün kazıda paramparça edildiği belirlendi.

Kazıda kullanılan aletlere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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