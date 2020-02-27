Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Haberler » 3. Sayfa » Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Haberler

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Tokat'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu Sulusaray İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

27.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:17
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ve Pazar ilçeleri kırsalından alınan istihbaratların değerlendirilmesi sonrasında harekete geçti. Alınan ihbarlara göre Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü sınırları içerisinde ve Pazar İlçesine bağlı Üzümören Kasabasında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler yaptığı çalışmada Sulusaray'da 1, Pazar'da ise 5 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler