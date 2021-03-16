Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu
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Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu

16.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:56

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1,5 metre yüksekliğinde topraktan yapılmış küp 'Pithos' buldu. Yetkililer küpün Osmanlı dönemine ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Dün saat 13.00 sıralarında kırsal Yöre ve Kayran Mahalleri arasında vatandaşa ait arazide iddiaya göre kaçak kazı yapan definecilerin kazarak ortaya çıkardığı küpü gören vatandaşlar, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu.

İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine giden jandarma ekipleri yapılan kaçak kazıda bir küpün bulunduğunu görünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. Yapılan incelemede, küp olarak tabir edilen kültür varlığının çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş "Pithos" olduğu tespit edildi. Çıkarılan küp iş makineleri yardımıyla kamyonete yüklenerek Karacasu'daki Afrodisias Müzesine götürüldü. Küpünburada yapılan incelemesinin ardındankaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.

Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu

"OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Zarar görmemesi için ivedilikle işlemlere başladık. Nakliye konusundabelediyemiz yardımcı oldu sağ olsun. Ancak ellerinde vinç yoktu. Vinci ise bir firmadan temin ettik.Dün saat 21.00'de ise hiçbir aksilik yaşamadan Pithos'u müzemize kazandırdık. Pithoslar depolama amaçlı kullanılan kaplar olduğu için tarih boyunca aynı formda yapılmıştır. Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolu etrafında ele geçen buluntular oluyor. Bugün arazi genelinde benim gözlemlediğim geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithos' un bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Pithos' un Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek." dedi.

Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
AA: GALİBA ARKEOLOGLAR, MAAŞ ALIP BÜROLARINDA YATIYOR Kİ DEFİNELER HEP BAŞKALARI TARAFINDAN BULUNUYOR. VAH MEMLEKİM Kİ VAH!
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SOMSALLİ: bırakın bu işleri Allah aşkına. dümen. .
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İLGİNÇ: Allah definecilerden razı olsun, onlarda olmasa yer altında bulunan zenginliklerden bihaber olacağız.
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