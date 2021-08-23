Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Seyitgazi'ye bağlı Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkiinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri bölgede bulunan ormanlık alanda yaptıkları operasyonda, A.Y., M.A., E.K., A.S., A.Ç., B.Ç., S.E. ve M.A.'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Yapılan aramda ise 1 adet jeneratör, 1 adet su dalgıç pompa, 1 adet balyoz, 1 adet 20 metre uzunluğunda makaraya sarılı elektrik kablosu, 2 adet yaklaşık 20 metre uzunluğunda halat, 1 adet balta, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet 15 metre uzunluğunda ip destekli ahşap merdiven, 3 adet yaklaşık 50 metre uzunluğunda su hortumu, 2 adet kova ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise, şüpheli şahısların yeri tünel şeklinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde kazdıkları tespit edildi. Ormanlık alanlara giriş yasağı sebebiyle de cezai işlem uygulanan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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