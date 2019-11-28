Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
Haberler » Güncel » Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler - Haber

Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler

Adana'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

28.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:14
Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler

'da kargo firmasına ait iki kutuda 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firması aracılığıyla 'e gönderilecek iki kutuda kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde ise 90 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kargo firmasına kutuları veren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et