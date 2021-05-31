'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
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'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'

'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde orman ve bahçelerde etkisini sürdüren tırtıl istilası tedirginliğe neden oldu.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde orman ve bahçelerde etkisini sürdüren tırtıl istilası tedirginliğe neden oldu. Bingöl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa İlçin, tırtıl istilasının insan sağlığını da tehdit ettiğini ifade ederek, "Tırtılların son zamanlarda doğada çoğalmasındaki en önemli nedenlerden birinin kuş türlerinin azalmasıdır. Bu kuş türleri ise günümüzde maalesef kaçak avlanma nedeniyle sayıları azaldı. Ekolojik dengelerin bozulması tırtılların çoğalmasında büyük rol oynuyor" dedi.

Yedisu ilçesinde ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtılların yetiştirdikleri ürünlere zarar verdiğini söyleyen ilçe sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bingöl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa İlçin, tırtılların çoğalmasında kaçak avlanma ile kuraklığın büyük ölçüde neden olduğunu ifade etti.

'TIRTILLARLA  BİYOLOJİK MÜCADELEYİ ÖNERİYORUZ'İlçin, son zamanlarda ortaya çam kese cinsindeki tırtıllar ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi:  "Bunlar şimdi yavru aşamasında olduğu için en çok ağaçlara zarar veriyorlar. Sonraki dönemlerde de güveye dönüşecekler. Bu dönemden sonra ağaç türlerini ve meyveleşme durumunda ciddi tehlike oluşturuyor. Bu ortamda tırtıllarla mücadelede biz biyolojik mücadeleyi öneriyoruz. Başta kuş türleri olmak üzere bunlara yönelik doğal düşmanlar var bunları doğaya salmamız gerek. Özellikle keklik ve serçegillerden bazı kuş türleri bu tırtılların çoğalmasını engelleyebilir. Tırtılların son zamanlarda doğada çoğalmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesinin kuş türlerinin azalmasıdır. Bu kuş türleri ise günümüzde maalesef kaçak avlanma nedeniyle sayıları azaldı. Ekolojik dengelerin bozulması tırtılların çoğalmasında büyük rol oynuyor.'İLAÇLA MÜDAHALE DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR'İlaçlanma tırtılların daha çok çoğalmasını da sağlayabilir. Çevre sağlığı, insan sağlığı ve kalıntı sorunu dediğimiz kalıcılık sorunu söz konusu. Örneğin bu sene ilaçla ortadan kaldırırsınız ama birkaç yıl sonra daha fazla türün ortaya çıkmasına neden olur. Bu çoğalmadan sonra artık ilaç da tesir etmeyebilir."İNSAN SAĞLIĞINDA TEHDİT EDİYOR

Tırtılların insan sağlığını da tehdit ettiğine dikkat çeken İlçen, "Örneğin alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Tam tespit olmamakla birlikte bazı viral hastalıkları da taşıdıkları ile ilgili bilgiler var. Fakat bölgemizde görülen tırtıllar ile ilgili henüz net bir şey söyleyemeyiz" dedi.


'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'
'Kaçak avlanma nedeniyle kuş türlerinin azalması, tırtıl istilasına neden oldu'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl

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