Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı
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Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı

07.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:56

Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına karşı denetim yapıldı.

Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına karşı denetim yapıldı. Yaklaşık 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakılırken, 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

27 Şubat'ta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri Büyükçekmece Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. İSOBDER ekiplerinin de gözlem amaçlı katıldığı denetimde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara karşı kontroller yapıldı. Denetimlerde kullanımı yasak av malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma misina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak üzere toplamda 18 bin 450 metre misina ağına el konuldu. Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

-İHA-

Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı
Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı
Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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