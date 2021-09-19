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Kabustu gerçek oldu! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği iddia edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Koronavirüsle ilgili yaşanan yeni gelişme gündeme bomba gibi düştü. Varyantların etkisinin üzerinde durulan çalışma sonucunda bilim insanları, koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiğini iddia etti. Yaşanan gelişme bilim çevrelerince "kabus senaryosu" olarak nitelendirilirken, bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olması bulaşıcılık oranını da ciddi derece yükseltiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Varyantların etkisinin konuşulduğu bu günlerde yapılan bir araştırmayla virüs mutasyonlarının değişimi incelendi.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre bilim insanları virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla yaşadığı değişimi belirlemeyi başarırken virüsün 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçirdiği öne sürüldü.

Herhangi bir virüsün havadan yayılması bilim çevrelerince 'kâbus senaryosu' olarak belirtilirken bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olursa bu durum bulaşıcılık oranını ciddi derece yükseltiyor.

Benzer bir durumun koronavirüs için de geçerli olduğu belirtilirken orijinal koronavirüs (Wuhan versiyonu) ile İngiltere'de ocak ayındaki yıkıcı ikinci dalgayı tetikleyen Alpha varyantı kıyaslandı.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre Alpha varyantı ile enfekte olan insanların, normal virüs bulaşan insanlardan 100 kat daha fazla havaya virüs yayıyor. Delta varyantıyla ilgili henüz bu çalışmaya imza atılmazken bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta için de sonuçların değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kabustu gerçek oldu! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği iddia edildi
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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