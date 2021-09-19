Kabustu gerçek oldu! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği iddia edildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Varyantların etkisinin konuşulduğu bu günlerde yapılan bir araştırmayla virüs mutasyonlarının değişimi incelendi.

VİRÜS EVRİM GEÇİRDİ İDDİASI

İngiliz Daily Mail'in haberine göre bilim insanları virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla yaşadığı değişimi belirlemeyi başarırken virüsün 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçirdiği öne sürüldü.

KABUS SENARYOSU OLARAK İFADE EDİLİYOR

Herhangi bir virüsün havadan yayılması bilim çevrelerince 'kâbus senaryosu' olarak belirtilirken bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olursa bu durum bulaşıcılık oranını ciddi derece yükseltiyor.

100 KAT DAHA FAZLA

Benzer bir durumun koronavirüs için de geçerli olduğu belirtilirken orijinal koronavirüs (Wuhan versiyonu) ile İngiltere'de ocak ayındaki yıkıcı ikinci dalgayı tetikleyen Alpha varyantı kıyaslandı.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre Alpha varyantı ile enfekte olan insanların, normal virüs bulaşan insanlardan 100 kat daha fazla havaya virüs yayıyor. Delta varyantıyla ilgili henüz bu çalışmaya imza atılmazken bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta için de sonuçların değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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