Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlara neden olabilir

Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi olan ve özellikle Batıda hızlı bir şekilde yayılan Delmicron, dünyaya korku saçıyor. Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim oldu ve milyonlarca can alan ikinci koronavirüs dalgasından sorumlu gösterildi. İlk kez Güney Afrika'da görülen ve geçen ay tespit edilen Omicron varyantı ise ilk verilere göre Delta varyantı karşısında çok daha hafif belirtiler gösterdi. Araştırmacılar, oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu art arta gelen çalışmalarla gösterdi.

"İKİ VARYANTIN BİLEŞİMİNE SAHİP ÇİFTE BİR VARYANT"

Hindistan'dan Dr. Shashank Joshi, Times of India'ya verdiği demeçte, "Delmicron, Delta ve Omicron'un Avrupa ve ABD'de yükselişinin ardından ortaya çıktı. Delmicron'un hem Delta hem de Omicron'un başak proteinlerinin bir bileşimine sahip çifte bir varyant" dedi.

ŞİDDETLİ SEMPTOMLAR GÖSTEREBİLİR

NTV'nin haberine göre diğer taraftan Delmicron, koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor. Ancak, çifte varyantın doğası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için daha fazla çalışmaya gerek duyuluyor.

Delta ve Omicron'un ortak semptomları arasında şu belirtiler yer alıyor: Boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat veya koku alma duyusunda değişiklik, burun akıntısı, yüksek ateş.

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