Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu
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Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu

Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de birlikte yaşadığı Oktay Güler'in zincire bağlayarak 7 ay işkence yaptığı 22 yaşındaki E.A, komşularının yardımıyla kurtuldu. E.A'nın babası kızının yaşadığı kabusu, "Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış, fiziksel ve cinsel her türlü işkenceyi yapmış." sözleriyle anlattı.

Tunceli Hozat'a bağlı Yenidoğdu Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki E.A.'nın 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler tarafından işkenceye maruz bırakıldığı öne sürüldü.

HEM FİZİKSEL HEM CİNSEL ŞİDDET GÖRDÜ

Milliyet'in haberine göre; bir odada ayağından zincirle bağladığı kadına fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler E.A'nın ailesinin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Yaşadığı travmalardan dolayı kızının konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba Ö.A. şunları anlattı:

"Kızımın yaşadıklarından haberimiz yoktu. Telefonda iyi olduğunu söylüyordu. Korktuğu için bize anlatmamış. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış. Zincirden artık nasıl kurtulduysa kurtulduğu gibi köylülerden birinin evine gitmiş. Köylüler bizi aradı. Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, 'Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.' Gidip hemen aldık. Her yerinde morluk vardı.

"AĞIR ŞEYLER YAŞAMIŞ, KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Aldığı darbelerden dolayı sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Psikolojisi çok kötü. Oktay'ın ailesi olaydan sonra gelip özür diledi ve şikayetimizden vazgeçmemizi istedi. Asla vazgeçmem. Kızım Oktay'ın ailesiyle birlikte kalıyordu. 7 aydır aynı evin içinde bir kız zincire bağlanmış, hiç mi bir şey demediler? Ben kızıma bunları yapan bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum."

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Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu - Haberler
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