Kaburgaları Kırıldığı İçin Hastaneye Giden Seda Akgül, Faturayı Görünce İsyan Etti
Ünlü sunucu Seda Akgül, 3 kaburgasını kırarak hastanelik oldu. Özel hastaneye acilden giren ve 2,500 TL ödeme çıkartılan sunucu, sosyal medyadan sitem etti.
Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi ile Kanal D ekranlarında program yapacak olan ünlü sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2,500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.
"ACİLDEN GİRİŞ YAPTIM, AYIPTIR BE"
Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle sitem etti: "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2,500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması."
"4 KADIN ZAMANI" İLE EKRANLARA GELECEK
Kanal D, iddialı kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sohbet programını seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ve Hande Ataizi'nın yer aldığı "4 Kadın Zamanı" için geri sayım başladı. 4 ünlü isim, yayında hayata dair her şeyi konuşacak, enine boyuna tartışacak. 13 Ağustos'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek program, hafta içi her sabah 09.30'dan itibaren canlı yayınlanacak.
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Geçmiş olsun. . ! Hep söylüyorum. Oturdukları yerden konuşuyorlar. . Allah düşürmesin, gerçeği, düşünce, başınıza gelince anlıyorsunuz. . ! Lime lime dökülüyoruz. Yalanlarla yönetilen bir memlekette yaşıyoruz. . ! İkitdara geldiklerinde, ikitdarı 57, 5 Milyar dolar dış borçla devir aldılar. . Şİmdi her sene bir o kadar daha içeriye battık, batıyoruz. Hala birşeylerin iyi gittiğine inananda, . . . . . . . . . . . . . . . hiç bir şey yok. ! O nedenle adlandırmayacağım.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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nerde kırdın kaburgaları. . . . yoksa hıııııı. . . . . devlet hastanesine gitsene özele gider hava atarsınız faturayı görüncede biyerlerinizi yırtarsınızCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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İsmi üstünde; özel hastane; elbette ücret alacak. Acilde ilk müdahaleden sonra yapılacak ekstra işlem için para alınır. Ya da bir devlet hastanesine gidilebilir; cüzi ücret ile biraz da sıra beklenerek de tedavi olunabilir. Tercih vatandaşın.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Gecmis olsun seda hanim. . yeni program hayirli olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HANGI OZEL BEDAVA SEN NE ICTIN?Cevap Yaz Yayından Kaldır