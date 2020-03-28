Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
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Gaziantep, Şahinbey, Düztepe, 3. Sayfa

Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te 14 farklı kamu kurumunda kablo çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

28.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:21
Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 14 farklı kamu kurumunda kablo çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir kamu kurumundan kabloları keserek çalan 2 kişi, kayıplara karıştı. Şahinbey ilçe Emniyet müdürlüğü Düztepe Polis Merkezi hırsızlık ekipleri çevredeki inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şahısların eşkal ve kimlik bilgilerine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Şahısların farklı tarihlerdeki toplam 14 ayrı kamu kurumundan kablo hırsızlığına karıştığını belirleyen ekipler, işlemlerin ardından şahısları adli makamlara sevk ettiği öğrenildi.

Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

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