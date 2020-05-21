Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
21.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:17
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Boğazlıyan ilçesi Bahariye köyünde 2 kişinin, bir vatandaşın tarlasındaki sulama trafolarına ait kabloları yaktıkları ihbarı alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Trafodaki kabloları yakmaya çalışan Ö.Y. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yaklaşık 25 kilogram çalıntı kabloya ya ise el konuldu. - YOZGAT
Kaynak: İHA