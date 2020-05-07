Kablo hırsızı yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı
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Kablo hırsızı yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı

07.05.2020 08:03 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:04

Kablo hırsızı yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı Çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati kablo hırsızını ele verdi Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı...

Kablo hırsızı yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı

Çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati kablo hırsızını ele verdi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye atarken şüphelendikleri bir durumu değerlendirdi. Yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakarken suçüstü yakalanan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, dikkati ile suç önlemeye devam ediyor. Gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin ilk ve tek Joepark alanı içerisinde bulunan Divlit Yanardağı civarında devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri, Divlit Yanardağı'nın eteklerinden ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti. Ateş yakılan bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen çarşı ve mahalle bekçileri, yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.(38)'yı suçüstü yakaladı. Olay yerine gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan S.A.'nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kablo hırsızı yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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