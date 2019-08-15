Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3 kişi tutuklandı

15.08.2019 17:47

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'nde Türk Telekoma ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P, İsmail B. ve Doğan Ç, demir kesme makası ile kestikleri kabloları çalmak isterken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA