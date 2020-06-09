Kabine, uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
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Kabine, uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sürecinde 9 kez telekonferans yöntemiyle topladığı kabine toplantısını bugün yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda 65 yaş üstü ile 18 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi ele alınacak. Öte yandan düğün izinleri de konuşulacak konu başlıklarından biri olacak.

09.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:52

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan liderliğinde bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Sosyal mesafe tedbirlerine uyularak yapılacak toplantıda, normalleşme adımları değerlendirilecek. Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum ve hastalığın seyri gözden geçirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

Milliyet'in haberine göre; 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

LİBYA

Toplantıda Erdoğan, geçen hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgi verecek. Bunun dışında Doğu Akdeniz'deki durum, Suriye ve İdlib'teki gelişmeler de değerlendirilecek.

Kabine, uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor

Güncel Manşet

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