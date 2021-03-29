Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
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Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

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Normalleşme adımlarıyla birlikte tırmanışa geçen vaka sayıları sonrası milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'ye çevrildi. Saat 15.30'da başlayacak toplantıya saatler kala Reuters'a konuşan bir yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazan'a yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" dedi. Kabine'de ayrıca ekonomi ve Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.

Milyonların gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, yeni vaka sayılarının büyük oranda artış göstermesi nedeniyle yeni kararların çıkması bekleniyor. Toplantı öncesinde Reuters'a konuşan bir yetkili ise daha sert tedbirler alınabileceğinin sinyallerini verdi.

"BAZI KARARLAR ALINMAK ZORUNDA KALINABİLİR"

Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da gerçekleşecek toplantıda, Bilim Kurulu'nun en son toplantısındaki kararların ele alınacağını söyleyen bir yetkili, "Son günlerde koronavirüs vaka sayısı 30,000'in üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir" diye konuştu.

Kabine toplantısına dakikalar kala Reuters'a konuşan yetkili: Vakalar sonrası çok daha sert tedbirler görebiliriz

"SERT TEDBİRLER GÖREBİLİRİZ"

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazan'a yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" dedi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin gündemini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.

Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

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