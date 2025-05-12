Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Gündemi oldukça yoğun olan Kabine Toplantısı'nda hem iç hem dış politikada kritik başlıklar ele alınacak. "12 Mayıs Kabine Toplantısı gündeminde neler var?" sorusunun yanıtı da açıklanan ön bilgiye göre netleşti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından, güvenlik politikaları ve yurt içi-yurt dışı operasyonlar yeniden masaya yatırılacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son durum, Suriye'nin kuzeyine yönelik gelişmeler ve Pakistan-Hindistan arasındaki ateşkes süreci toplantıda ele alınacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda yüksek enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler konuşulacak. Asgari ücret ve memur maaşlarına ilişkin talepler de gündeme gelebilir.

KENTSEL YENİDEN YAPILANMA

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konut projeleri, altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.