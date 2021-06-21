Kabine toplanıyor, bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kabine toplanıyor, bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde

Kabine toplanıyor, bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde
BBC - Haberler | Sağlık

NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş gruplarının hangileri olacağı, aşı tedarikinde son durum gibi konular da gündemde olacak.

İlk etapta özellikle Temmuz ayından itibaren, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00-21:00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Erdoğan 31 Mayıs'ta Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklamış, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir" demişti.

Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 41 milyonu aştı

Türkiye'de aşı randevularında yaş sınırı son olarak 30'a indi.

Yapılan aşı sayısı ise 27 milyondan fazlası birinci doz, 14 milyondan fazlası da ikinci doz olmak üzere 41 milyonu geçmiş durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı" demişti.

20 Haziran Pazar günü Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5 bin 91, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı.

BBC
Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine toplanıyor, bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 02:08:36. #1.15#

title