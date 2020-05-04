Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
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Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok

Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
04.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 07:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak olan Kabine toplantısında koronavirüs salgınındaki normalleşme ve öğrencilerin gireceği sınavlar ele alınacak. 65 yaş üzerinin kısıtlı saatlerde dışarı çıkmasına sıcak bakan Erdoğan'ın 20 yaş altı için şu aşamada böyle bir planı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve koronavirüs salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kritik toplantıda salgınla mücadeleye ilişkin sunumlar yapacak.

20 YAŞ ALTINA İZİN YOK

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Kabine'de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart'tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise "şu aşamada" bir izin olmayacağı kaydediliyor.

LGS VE YKS İÇİN KRİTİK GÜN

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Bakan Ziya Selçuk'un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine'de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz'a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin öne alınması konusu da ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı ise turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi adına sınavların daha erken bir tarihe çekilmesini istiyor.

Güncel Manşet

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