Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi Gazete açıklaması yapıldı mı?
Siyaset gündeminin sıcak konularından olan kabine değişikliği konusu, uzun süredir manşetleri meşgul ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar Kabine değişikliği olacak mı ve Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konuları araştırdı.
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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına çevrilecek. İki toplantının ardından da açıklamalar yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili bu toplantılarda kabine değişikliği konusunda açıklama yapıp yapmayacağı netleşecek. Toplantı sonrası Resmi Gazete yayınları da konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını gösterecek.