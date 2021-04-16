Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi Gazete açıklaması yapıldı mı?

Siyaset gündeminin sıcak konularından olan kabine değişikliği konusu, uzun süredir manşetleri meşgul ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar Kabine değişikliği olacak mı ve Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konuları araştırdı.