Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi Gazete açıklaması yapıldı mı?
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Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi Gazete açıklaması yapıldı mı?

Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi Gazete açıklaması yapıldı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündeminin sıcak konularından olan kabine değişikliği konusu, uzun süredir manşetleri meşgul ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar Kabine değişikliği olacak mı ve Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konuları araştırdı.

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Kabine değişikliği konusu uzun süredir gündemden düşmüyor ev Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konular araştırılıyor. Peki, Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı? İşte, detaylar…

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına çevrilecek. İki toplantının ardından da açıklamalar yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili bu toplantılarda kabine değişikliği konusunda açıklama yapıp yapmayacağı netleşecek. Toplantı sonrası Resmi Gazete yayınları da konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını gösterecek.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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