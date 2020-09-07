Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var
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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada koronavirüs denetimleri, Yunanistan ile devam eden Doğu Akdeniz gerginliği ve dış ilişkiler görüşülecek.

07.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantıda her geçen gün artan koronavirüs vakaları değerlendirilecek, alınabilecek yeni önlemler görüşülecek. Erdoğan'ın iş yerleri ve sokaklarda maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin artırılması mesajını vereceği kaydedildi.

YUNANİSTAN İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat, Ege'de Yunanistan ile gerilen ilişkiler, NATO'nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Fransa'nın tutumu ile Almanya'nın arabuluculuk çabalarına dair bilgilendirmeler de yapılacak. Kabinede, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DIŞ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan'ın da kabineye hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vereceği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya'daki gelişmelere dair görüşlerini aktarması beklenirken Sirte-Cufra'daki son hamleler de ele alınacak. Libya konusunda temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya giden heyetin değerlendirmeleri de görüşülecek.,

KORONAVİRÜS DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Artan koronavirüs vakaları da toplantının bir diğer gündemi olacak. Salgının önlenmesi için getirilebilecek ek tedbirler görüşülecek; sokaklardaki maske-mesafe-temizlik denetimleri artırılacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var

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