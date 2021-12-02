Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifika Töreni Gerçekleşti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle de mezun olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (Türkçe/ İngilizce ) öğrencilerimizden, eğitimin tüm şartlarını yerine getiren ilk mezunlarımız için 2 Aralık 2021 Perşembe Günü Kavacık Yerleşkemizde Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifika Töreni yapıldı. Tören, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak ile Yüksekokulu öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarımız (Türkçe/ İngilizce) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında akredite edildi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibari ile mezun olan öğrencilerimizden eğitimin tüm şartlarını yerine getiren ilk mezunlarımız Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifika'larını almaya hak kazandı. Bu kapsamda mezun olan ve Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifikasını almaya hak kazanan 13 öğrencimiz için 2 Aralık 2021 Perşembe Saat 15. 00'te Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonu'nda 'Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifika Takdim Töreni' gerçekleştirildi.

Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Arzu Özçelik ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

"Üniversite olarak kalite güvencesine her programda önem veriyoruz. "

Rektörümüz Prof. Dr. Durman törende sertifika alan öğrencilere şöyle konuştu; "Mezun olan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Burada olmaktan büyük bir gurur ve kıvanç duyuyorum. Üniversite olarak kalite güvencesine her programda önem veriyor ve bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarımız için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında aldığımız akreditasyon, program bazında aldığımız ilk akreditasyon olması sebebi ile bizim için anlamı ve değeri de elbette daha farklı. Öğrencilerimiz için Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifikası'nın büyük bir güç olacağına eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. "

Sertifikalarını alan öğrencilere temenni ve iyi dileklerini aktaran, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak ise; "Bu sertifikayı alan ilk öğrencilerimiz olduğunuz için son derece gururlu ve mutluyum. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Emeği geçen bütün hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. " dedi.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Arzu Özçelik mezun olan öğrencilerimizi tebrik ederken öğrencilere sektör deneyimlerini aktarırken; "Sizleri burada görünce kabin memuru olarak işe başladığım anı bana hatırladım. İşinize tutku ile bağlanacağınızı biliyorum. Severek yapacağınız bu meslek bir bayrak yarışı. Bizler sizin gibi değerli gençleri sektöre kazandırmaya devam edeceğiz. Artık 'Kabin Memuru Temel Eğitim Sertifikası'na sahip olduğunuz için her birinizin belirli sorumlulukları ve misyonları olacak. Hepiniz hayırlı olsun. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet