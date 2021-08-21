Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
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Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışanAfganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti.

Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan

Afganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti..

Havaalanın dışında bekleyen çocuklu aileler, kurtarılması için bebeklerini

elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti..

Yürek burkan görüntüler, sivillerin yaşadığı çaresizliği bir

kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu

daha yurda getirildi..

Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
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