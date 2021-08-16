Kabil'e uçuş var mı? Afganistan seferleri iptal mi? Tahliye seferi var mı?
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Kabil'e uçuş var mı? Afganistan seferleri iptal mi? Tahliye seferi var mı?

Kabil'e uçuş var mı? Afganistan seferleri iptal mi? Tahliye seferi var mı?
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Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrası Afganistan'a uçak seferlerinin devam edip etmediği merak edildi. Peki, Afganistan seferleri iptal mi? Kabil'e uçuş var mı?

Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Yğun hareketlilik yaşanırken Kabil'e uçuş var mı? Afganistan seferleri iptal mi? Tahliye seferi var mı, araştırıldı.

KABİL'E UÇUŞ VAR MI?

TALİBAN'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak gönderildi. 324 yolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi . TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil'de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.

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