Kabil'den tahliye edilen 273 Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirildi
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Kabil'den tahliye edilen 273 Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirildi

Kabil'den tahliye edilen 273 Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirildi
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Pakistan'a ulaşan 273 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Pakistan'a ulaşan 273 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 273 Türk vatandaşını taşıyan nakliye uçağı, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Yolcular, İslamabad'taki havalimanında THY'ye ait "TK6880" sayılı uçağa yönlendirildi.

Daha sonra Türkiye'ye yola çıkan THY uçağı, saat 08.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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