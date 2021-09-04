Afgan kadınlar sokakta! Taliban üyelerinin karşısına geçip eylem yaptılar
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Afgan kadınlar sokakta! Taliban üyelerinin karşısına geçip eylem yaptılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimin Taliban'ın kontrolü altına girmesi nedeniyle birçok kadın caddelere çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan kadınlar Taliban'dan, kurulacak yeni hükümette kadınların da yer almasını ve daha fazla hak talep ettiler.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da, yeni dönemin sınırları şekillenmeye başladı. Taliban tarafı sık sık dünyaya ılımlı mesajlar verse de kadınların, haklarına yönelik endişeleri mevcut.

Kabil'de kadınlar sokaklara çıktı! Taliban'dan daha fazla hak talep ettiler

EYLEM YAPTILAR

Daha önce Taliban, kadınların şeriat kurallarına göre iş ve eğitim hayatında yer alabileceğini açıklamıştı. Bu söylemi yeterli bulmayan kadınlar, Kabil'de sokağa indi. TRT muhabiri Ahmet Görmez'in görüntülediği karelerde, kadınların Taliban'dan daha fazla hak talebiyle eylem yaptığı anlar yer aldı.

Kabil'de kadınlar sokaklara çıktı! Taliban'dan daha fazla hak talep ettiler

TALİBAN ÜYELERİ MÜDAHALE ETMEDİ

Eylemin yapıldığı kavşaktan geçen Taliban araçları ile kadınlar karşılaşmasında ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Kabil'de kadınlar sokaklara çıktı! Taliban'dan daha fazla hak talep ettiler
Afgan kadınlar sokakta! Taliban üyelerinin karşısına geçip eylem yaptılar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
GİZLİ KALSIN : helal olsun ama orası turkıye degıl haberınız olsun sılıvrıye degıl dırek mezara atarlar
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500
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