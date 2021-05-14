Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'da Ramazan Bayramı'na rağmen şiddet dinmiyor. Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, "Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı