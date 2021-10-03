Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

BBC - Haberler | Dünya
Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin yakınlarında patlama gerçekleştiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İdgah Camisi yakınlarında patlama gerçekleştiği bildirildi. Taliban kaynakları, patlamada sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Patlama, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta ölen annesinin cenaze töreninin yakınlarında gerçekleşti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre iki sivilin öldüğünü, üç yaralının olduğunu söyledi.

Bombalı saldırıdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama, 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda 170 kişinin öldüğü saldırıdan sonraki ilk büyük saldırı.

AFP haber ajansına konuşan bir esnaf, "İdgah Camisi yakınlarından bir patlama sesi duydum. Bunu silah sesleri takip etti" dedi.

Bölgedeki görgü tanıklarına göre, patlamadan kısa süre önce Taliban, Mücahid'in annesinin cenaze töreni için yolları kapatmıştı.

AFP muhabirleri de patlama seslerini duyduklarını aktararak, yaralıların acil servislere taşındığını bildirdi.

26 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda, aralarında 13 ABD askerinin de olduğu 170 kişi ölmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, saldırının ardından, Afganistan'da başka saldırılar da beklediklerini söylemişti.

IŞİD'in Horasan grubu, saldırı üstlenmişti.

Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

BBC
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 2 ölü, 4 yaralı

 Oğluna 224, kızına 114 dolar istedi! Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı

Oğluna 224, kızına 114 dolar istedi! Afgan baba çocuklarını pazarda böyle satmaya çalıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:09:25. #1.12#