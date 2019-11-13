Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

13.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:37

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Tolo News'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı arkasındaki Kasim Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Rahimi, aralarında 4 yabancının da bulunduğu 20 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rahimi, saldırının hedefinin GardaWorld Güvenlik Şirketine ait bir zırhlı araç olduğunu söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, patlamanın olduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA